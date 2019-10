A feldolgozások alkalmából kazettákon is megjelenik újra az Aladdin és a The Lion King

A Nighthawk Interactive bejelentette, hogy igencsak különleges dologgal kedveskednek majd azoknak, akik szeretnének valami extrát kapni az Aladdin és a The Lion King feldolgozásának megvásárlásakor.

Merthogy mindkét alkotás megjelenik majd az iam8bit segítségével egy olyan csomagban Nintendo Switch-re, amihez egy-egy cartridge is jár majd. Ez lesz a Retro Retail kiadás, amiből, és darabonként 100 dollár lesz az ára, ebben a pakkban pedig mindkét játékból találhatunk egy-egy kazettát, hogy SNES-en és Sega Mega Drive-on is újra átélhessük a legendás alkotásokat.A speciális csomagban minden nyolcadik vásárló véletlenszerűen limitált kiadású, világító kazettákat kaphat majd, a kérdéses csomagok pedig annak ellenére is csak jövő év elején jelenhetnek meg, hogy egyébként a két legenda feldolgozása október 29-én már a boltok polcaira kerül.