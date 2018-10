A Fekete Kézről szól a Just Cause 4 legújabb kedvcsinálója

Egy egészen hosszú, több mint 8 perces trailer bukkant fel a Just Cause 4 -ről a napokban, mely a játék történetének főellenfeleit, a Black Hand, avagy Fekete Kéz alatt gyülekező privát militáns csoportot állítja a középpontba.

A felvétel megmutatja többek között a szervezet főbb tagjait, így megismerkedhetünk Gabriellával, a milícia vezetőjével, de Ghost, a különleges katona is bemutatkozik, akiAz alábbi videóból természetesen a Fekete Kéz összes központi figuráját megismerheted közelebbről, és a látottak alapján kijelenthető, hogy nem véletlenül nevezték korábban a készítők Rico Rodriguez eddigi legnagyobb csatájának az előtte álló kihívásokat. A Just Cause 4 érkezését december 4-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!