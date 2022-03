A The Wolf Among Us utolsó epizódja közel nyolc évvel ezelőtt jelent meg, és a The Wolf Among Us 2 megjelenésekor már kilenc éves lesz - ami azt jelenti, hogy jó esély van arra, hogy a folytatás játékosbázisának egy jó része úgy fog belevágni, hogy nem játszott az eredetivel, és nem tudja, milyen történetet mesélt el.

Persze ez egy olyan dilemma, amivel a folytatások túl gyakran szembesülnek, különösen, ha a megjelenésük és az elődjük megjelenése között nagy a különbség. Vajon a The Wolf Among Us 2 esetében is ez lesz a probléma?A Telltale Games fejlesztői szerint nem. Az Edge-nek adott interjújában a Telltale vezérigazgatója, Jamie Ottilie elmondta, hogy a The Wolf Among Us 2 úgy van megírva, hogy azok is be tudjanak jönni ezen a ponton, és