A fejlesztők sajnálják, hogy nem szerepeltettek nőket már a Battlefield 1-ben is

Iszonyatosan nagy mértékű a DICE és az EA felé irányuló népharag, hiszen sokak szerint a fejlesztők meggyalázzák a háborús veteránok emlékét a Battlefield V előzetesében mutatott tartalmakkal, mint például a nők szerepeltetésével.

Az Electronic Arts korában már állást foglalt az ügy kapcsán, azonban most a fejlesztőbrigád is megszólalt, miszerint kifejezetten sajnálják, hogy nem raktak nőket már a Battlefield 1-be is,Aleksander Grondal producertől származik a kijelentés, aki továbbá elmondta, hogy a franchise mindig is önmagunk kifejezéséről szólt, hogy olyan módon oldjunk meg egy-egy szituációt, ahogyan azt mi jónak látjuk, a női karakterek szerepeltetése pedig szerintük ehhez hozzájárult volna.Szép dolog, hogy kiállnak valami mellett, azonban az ilyen megosztó nyilatkozatok egészen biztosan nem fogják hozzásegíteni a Battlefield V -öt, hogy jobban pörögjenek az előrendelési számok