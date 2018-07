A játék producere magyarázza miben változott a We Happy Few

We Happy Few két éve early access-ben tengeti mindennapjait, a Compulsion Games-nek pedig ennyi idő bőven elég volt, hogy a játékosok visszajelzései alapján pofozzák helyre a játékot.

Sam Abbott, a játék producerének nyilatkozata alapján a stuff most már sokkal közelebb inkább narratív központú, hisz a játékosok az első trailer-ek alapján már eleve ezt az irányt várták. Az úriember elmondása alapján,Míg a játékot eleinte 15 ember fejlesztette, most már a csapat 40 főre duzzadt, ugyanis szeretnének nagyot robbantani a készülő projektjükkel. Tekintve, hogy a játékmenet szerves része a túlélés, nem akarták eltávolítani az étkezés és a folyadékbevitel lehetőségét, viszont a visszajelzések alapján nem szívlelték a játékosok túlzottan ezt a mechanikát, úgyhogyAbbott ezt egy példán keresztül érzékeltette, miszerint ha napokig nem szunyálunk, harckészségünk jelentősen legyengül, de ettől függetlenül ugyanúgy felfedezhetjük a világot, csak kaja nélkül nehezebb dolgunk lesz.A hardcore játékosoknak lesz lehetősége beállítani a permanens halált, mellyel elpatkolás után újrakezdjük a játékot,. A játék bizonyos pontjai fixek lesznek, viszont minden más automatikusan generált, tehát előfordulhat, hogy nálunk felbukkan egy olyan mellékküldetés, ami a legjobb haverunk játékmenetében kimarad.Továbbá a producer úr kiemelte, hogy most már nem egy folyton újrajátszható egy órás élmény a We Happy Few , hanem egy 20 órás kaland, mely nem kis ugrás egyébként egy ilyen maroknyi létszámú fejlesztő csapattól.