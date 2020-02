A fejlesztők kommentárjával élvezhetjük a Nioh 2 friss gameplay videóját

Tűkön ülve várjuk a Nioh 2 megjelenését, ám addig is kedveskedtek a fejlesztők egy olyan anyaggal, ami meggyőzheti még így az utolsó pillanatban mindenkit arról, hogy talán érdemes lehet beruházni az alkotásba.

Egy közel nyolc perces anyagot bocsátottak ki a Team Ninja srácai, amiben végigkommentálja számunkra Fumihiko Yasuda a látottakat, sőt mi több, még trükköket és tippeket is megoszt a publikummal, hogy a premierre mindenki tanácsokkal ellátva álljon készen.Ha esetleg meghozta a kedved a kérdéses videó, akkor talán nem árthat, ha te magad is beleugrasz az élménybe, hiszen most holnapig még lehet nyomni az aktuális demót . Aztán a megjelenéssel sem kell már sokat várnunk, lévén március 13-án berobog közénk a várva várt folytatás.

Nézd nagyban ezt a videót!