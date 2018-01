A fejlesztők 36 százaléka érdeklődik már a Nintendo Switch iránt

Érdekes kutatási anyagot hozott nyilvánosságra a Game Developers Conference kutatócsapata, akik közel 4 ezer professzionális fejlesztőt kérdeztek ki az elmúlt napokban a játékipar aktuális dolgairól.

Mint megtudtuk, jelenleg a fejlesztők 12 százaléka készít valamilyen játékot a platformra - ez 3 százalékkal magasabb arány, mint tavaly -, és, ami 5 százalékos emelkedést jelent a tavalyi felmérés adataihoz mérten.Hogy a platform összességében mennyire érdekli a stúdiókat? Ezen a téren is meglepő számok születtek, hiszen a Switch a maga 36 százalékával simán lenyomta még az Xbox One 28 százalékát is, de a PS4 sem sokkal tudta megelőzni a Nintendo masináját, lévén a platform a fejlesztők 39 százalékát érdekli, míg az élen határozottan a PC áll a maga 59 százalékával.Még egy érdekes adat a GDC elemzéséből: a megkérdezett fejlesztők 28 százaléka arról beszélt, hogy játékaik sokkal jobb eladásokat produkáltak Switch-en, mint korábban gondolták, 23 százalékuk beszélt átlagos értékesítésről, és mindössze 16 százalékuk említett a vártnál rosszabb eredményeket.