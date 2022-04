A fejlesztőcsapat teljesen elégedett a Guardians of the Galaxy eladásaival

A Guardians of the Galaxy fejlesztője, az Eidos Montreal a kissé döcögősen induló eladások ellenére is biztos benne , hogy a játék még mindig nagyszerűen pörög értékesítések tekintetében.

A szoftver 2021-es megjelenése után a Square Enix először azt nyilatkozta, hogy a Guardians of the Galaxy eladásai alulteljesítettek. A számos díjjelölésnek, a kedvezményeknek és az Xbox Game Passba való bekerülésének köszönhetően azonban bár a Guardians of the Galaxy a Square Enix mércéjéhez képest alacsony eladásokkal indult, az alkotás mégis sikeres volt a kritikusok körében, ésEközben a pozitív szájpropagandának is hasznát vette, és az Eidos Montreal kiáll a játék általános minősége mellett.