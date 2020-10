A fegyverekről szól a legújabb Destiny 2: Beyond Light előzetes

Kanyarban van a Destiny 2 : Beyond Light kiegészítője, amelyhez kapcsolódóan jött egy vadonatúj kedvcsináló, és ezen nem mást vehetünk tüzetesebben szemügyre, mint az új fegyvereket és felszereléseket.

Kicsit több mint két perces előzetessel szemezünk, ezen pedig bőségesen, ami rendelkezésünkre áll majd a folyamatos szintezés és darálás közepette. Érdemes megnézni, hiszen ezzel is hangolódhatunk az expanzióra, hovatovább részleteiben is megismerhetjük a Beyond Lightot.És hogy minderre mikor számíthatunk? A hivatalos debütálást november 10-ére ütemezték, ekkor fogják kiadni PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Stadiára, illetve az újgenerációs konzolok beköszöntével kijön PS5-re és Xbox Series X-re is.

