Bár nem nagyon állítanak már elő fegyvereket tömeggyártásban a Metro-játékok világában, mégis szép számmal találni stukkereket, és ahogyan az előző epizódokban, úgy a Metro Exodus esetében is kedvünkre tuningolhatjuk a nálunk lévő mordályokat.

Ehhez még egy trailert is mutat nekünk most a Deep Silver és a 4A Games kettőse, és természetesen - ahogyan azt vártuk is -Távcsövek, válltámaszok, fegyvercsövek, a lehetőségek tárháza hosszú, így amiatt nem igazán aggódunk, hogy esetlegesen nem lesz majd mivel padlóra küldeni az ellenségeinket. Megjelenés február 15-én!

