A fegyverarzenálról és az eredetsztorikról szól a Cyberpunk 2077 legújabb bemutatója

Ma este 6-kor mutatta meg a CD Projekt Red az idei év egyik leginkább várt játékának friss prezentációját, tekintve hogy sor került a Night City Wire bemutatósorozat második felvonására, amelyben a Cyberpunk 2077 -et villantották meg újra.

Megint csak friss infókkal gazdagodtunk a szóban forgó RPG-hez kapcsolódóan, így pedig a három különböző eredetsztoriról is konkrétumokat hallhattunk,, amikkel majd kaszabolhatjuk a rosszarcúakat.Vesd rá magad az alábbiakban a videóra, dőlj hátra, és közben nyugtázd, hogy mindezt mi magunk is átélhetjük a gyakorlatban, mivelhogy a Cyberpunk 2077 premierjét idén november 19-ére várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, majd később Xbox Series X-re és PS5-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!