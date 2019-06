A Fallout Shelter lesz a következő játék, amit a Tesla-tulajdonosok az autóban játszhatnak

Lassan külön platformként tekinthetünk a Tesla elektromos autóira, lévén egyre több videojáték megjelenhet az Elon Musk által megálmodott gépkocsikban található fedélzeti számítógépre, és mint az E3-on kiderült, a Fallout Shelter lesz a következő.

Már a Cuphead bejelentésekor számítottunk rá, hogy itt még nem áll meg Elon Musk és csapata a videojátékokkal, a Tesla-vezér pedig Todd Howard társaságában az E3 Coliseum színpadán beszélt arról, hogyHogy pontosan mikortól, az egyelőre nem derült még ki, de miután a Cuphead irányításához is használhatunk majd Xbox One kontrollert - opcionálisan, az autó vezérlői mellett -, ezért talán a Fallout Shelter esetében is hasonló lehetőségek várnak majd ránk.

