A Fallout 76 új iránya nem hat ki a jövőben érkező Bethesda játékokra

Már a The Elder Scrolls Online kapcsán megjelentek azok a hangok, akik attól féltek, hogy a Bethesda a jövőben szépen lassan elhagyja a singe player játékok készítését, és a Fallout 76 -nál ezek a hangok csak felerősödtek.

A Bethesda feje, Todd Howard nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és elmondta, hogy. Kipróbálták már magukat MMO-ban is, kártyajátékban is, a Fallout Shelter is más volt mint amit eddig csináltak, most ezzel az irányzattal is tesznek egy próbát.Howard elmondása szerint már régóta szerettek volna multiplayer játékot készíteni, és pont kapóra jött, hogy volt egy ilyen ötletük, mint a Fallout 76 . Továbbá az úriember kiemelte, hogy számtalanszor temettek már a játékosok konkrét műfajokat, de idővel mindig bebizonyosodott, hogy továbbra is megtalálják a különböző játékok a maguk közönségét.