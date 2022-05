A Dying Light alkotói fantasy szerepjátékot fejlesztenek a Cyberpunk 2077 készítőivel

A Dying Light fejlesztője, a Techland egy keddi frissítésben bepillantást engedett a következő projektjébe, egy új fantasy eposzba, amely egy kiterjedt nyílt világban játszódik, mivel a lengyel stúdió megpróbálja felpörgetni a cím nélküli fantasy szerepjáték fejlesztését.





A stúdió bepillantást engedett abba is, hogy kik fejlesztik az új játékot: a csapat a CD Projekt Red The Witcher-játékai és a Cyberpunk 2077 mögött álló tehetségekből áll. A Blizzard Entertainment, a Funcom és a Crytek közelmúltbeli bejelentéseihez hasonlóan a Techland is bejelentette új, nagyszabású projektjét, amiről nem sok mindent mutatott vagy mondott.Mindössze egy koncepciórajzot láthattunk, amely egy ősi fantasy környezetet tár elénk, ami a Dying Lighttól való eltérésnek tűnik. A Techland azonban reméli, hogy tehetségeket csábít a stúdióhoz, hogy segítsenek a nyílt világú akció-RPG fejlesztésében, részben azzal, hogy elárulják, kik dolgoznak már rajta.A nevek listáján szerepel Karolina Stachyra narratív rendező, aki a The Witcher 3: Wild Hunt Bloody Baron küldetéssorozatát írta (a The Witcher narratív hozzájárulása mellett), Arkadiusz Borowik narratív vezető (The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 2: Assassins of Kings), Bartosz Ochman (Cyberpunk 2077), a nyílt világért felelős rendező, Kevin Quaid (Horizon Zero Dawn) vezető animátor, David McClure (Deathloop) vezető játéktervező és Mario Maltezos (Mad Max, Prince of Persia: The Sands of Time) kreatív igazgató.