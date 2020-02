A Dreams-ben úgy alkották újra a The Last of Us Part 2-t, mintha egy PS1-es játék lenne

Dreams -en belül gyakorlatilag minden vágyukat megvalósíthatják a kreatív elmék, valaki pedig most arra vetemedett, hogy PS1-es körítéssel formálja újra a Naughty Dog várva várt címét, a The Last of Us Part 2-t.

Bearly Regal osztotta meg a Twitter fiókján a projektjét, amely a PS1-es érához hű grafikával támad, a hangulat pedig olyan szinten el lett találva, hogy hirtelenjében még mi is elkezdtünk kutakodni a kontroller után a szék alatt, hiszenEmberünk arról ismert leginkább, hogy rendszeresen újraalkot mindenfélét a Dreams -en belül PS1-es körítéssel, viszont elmondása alapján most egy ideig leáll ezeknek a gyártásával. Vessétek rá magatokat az alant látható videóra, ha szeretnétek ti is okozni magatoknak egy kellemes élményt:

