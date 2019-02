A Dragon's Dogma folytatása helyett készült el a Devil May Cry 5

Sokan a mai napig rendületlenül várják a Capcom 2012-es Dragon's Dogmájának a folytatását, és sokszor hallani is innen-onnan, hogy elkészülhet a kérdéses folytatás, de ez valamiért a mai napig nem történt meg.

Hideaki Itsuno rendezte az említett címet, aki egyébiránt most a Devil May Cry 5 -tel fog előrukkolni, ő pedig megosztotta a közönséggel, hogy anno odament Kenzo Tsujimotóhoz, a Capcom alapítójához,Erre az volt a válasz, hogy bármelyiket megcsinálhatja, válasszon egyet, és már dolgozhat is rajta, Itsuno pedig végül a 2008 óta parlagon hagyott (legalábbis számozott részek szempontjából) Devil May Cry-t választotta, de ez könnyen azt jelentheti, hogy a kérdéses direktor tervei közt szerepel a Dragon's Dogma folytatása is.