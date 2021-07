A Dragon Quest 12 az elkövetkezendő 10-20 évre lefekteti a franchise alapjait

A Dragon Quest 12 kapcsán egyelőre sokat nem tudunk, mindössze annyit, hogy egy döntések által vezérelt, az eddigieknél komolyabb sztorit fog felvonultatni, viszont ezen kívül vajmi kevés információ áll rendelkezésre.

Az azért most kiderült a Square Enix CEO-ja, Yosuke Matsuda által a Famitsunak adott interjújában, hogy a tizenkettedik felvonás masszívan formálja majd a franchise jövőjét, és az elkövetkezendő 10-20 évnyi Dragon Quest-játékoknak fog egy olyan alapot adni, mint anno a korai részek.Egyrészt meg fogja őrizni azokat az elemeket, amik miatt rajonganak az emberek a franchise-ért, másrészt viszont több új aspektust is be fog vezetni a szériába, melyek a továbbiakban mindennaposak lesznek a Dragon Quest-játékokban.