A Dragon Ball Z: Kakarot volt a januári hónap legkelendőbb játéka

Az NPD elemzőcsoport megérkezett legfrissebb kimutatásaival a Dragon Ball Z: Kakarot kapcsán, miszerint a januári hónap legkelendőbb alkotása lett Son Goku legújabb játékos kalandja.

Szorosan mögötte a Call of Duty: Modern Warfare helyezkedik el másodikként, de- de ezen már meg sem lepődünk. Soroljuk az alábbiakban az NPD Group által prezentált toplistát a legtöbbet eladott januári játékok kapcsán:1. Dragon Ball Z: Kakarot 2. Call of Duty: Modern Warfare3. Madden NFL 204. Star Wars Jedi: Fallen Order5. Grand Theft Auto 56. NBA 2K207. Super Smash Bros. Ultimate8. Mario Kart 89. Ring Fit Adventure10. Red Dead Redemption 211. Minecraft12. Pokemon Sword13. Luigi's Mansion 314. Star Wars Battlefront 215. The Legend of Zelda: Breath of the Wild16. Need for Speed: Heat17. FIFA 2018. Just Dance 202019. Mortal Kombat 1120. Pokemon Shield1. Dragon Ball Z: Kakarot 2. Call of Duty: Modern Warfare3. Madden NFL 20204. Grand Theft Auto 55. Star Wars Jedi: Fallen Order6. NBA 2K207. Need for Speed: Heat8. Minecraft9. FIFA 2010. Red Dead Redemption 21. Dragon Ball Z: Kakarot 2. Call of Duty: Modern Warfare3. Madden NFL 204. Star Wars Jedi: Fallen Order5. NBA 2K206. Grand Theft Auto 57. Star Wars: Battlefront 28. Red Dead Redemption 29. Need for Speed: Heat10. FIFA 20