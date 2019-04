A Dragon Age 4 fejlesztése körül is akkora a zűrzavar, mint az Anthemnél

Most már fogalmunk sincs, várjuk-e egyáltalán a Dragon Age 4-et, mert most olyan hírek érkeztek, amik által úgy érezzük, hogy a történelem megismétli önmagát, ugyanis úgy fest, hogy legalább annyira zűrösek a negyedik rész munkálatai, mint az Anthemé.

Nemrégiben híreztünk ugyebár a BioWare legújabb looter shooterének körülményeiről , és most ismételten a Kotaku értesült , ezúttal a Dragon Age 4-ről. Általában egy játékot a fejlesztés kezdeti fázisában többször is rebootolnak, újragondolnak, ellenben a Dragon Age 4 nagyon sokáig küzdött ezzel a gyermekbetegséggel.A Dragon Age 4 kezdeti koncepciója a "Joplin" névre hallgatott, és egy csapat kémről szólt volna, és maga a játék volumene is sokkal kisebb lett volna, mint az utolsó Dragon Age-játéké, ellenben a szoftver a rablásokat helyezte volna középpontba, ahol saját szájízünk szerint közelíthettünk volna meg bizonyos őrzött helyeket.Bár nem lett volna annyira epikus, mint az Inquisition, egy meg nem nevezett fejlesztő szerint sokkal jobban reagált volna a világ a döntéseinkre, a karakterekkel való kapcsolataink is jobban ki lettek volna dolgozva,Nem tudjuk, hogy ezek az elemek közül mennyit emelnek át végül a Dragon Age 4-be, ellenben a Joplint 2016-ban parkolópályára tették, hogy besegítsen a csapat a Mass Effect: Andromedába, majd elkaszálták az egész Joplin-projektet 2017-ben, mert ekkor meg az Anthemhez koordinálták át a brigádot.Most éppen Morrison kódnéven fut a jelenlegi Dragon Age 4, és nagyon korai fázisban van még a játék. Vélhetően itt is érezni fogjuk az Electronic Arts által nagyon szívlelt live service modell hatásait, sőt egy fejlesztő elmondása szerint elképzelhető, hogy. Más pletykák szerint egy Baldur's Gate-szerű kooperatív módot várhatunk. Megint más forrás pedig azt vallja, hogy a döntéseink fontos szerepet játszanak majd.Mint látjátok, nem kevés elképzelést hallunk a Dragon Age 4 felől, ami azért aggasztó, mert ezek szerint már. Ne lepődjünk meg, ha hasonló formában fog kijönni, mint az Anthem, de nagyon szeretnénk, ha valahogy mégis magára találna a stúdió. A remény hal meg utoljára.