A Bandai Namco egy újabb kedvcsinálóval lepett meg minket a One Piece: World Seeker -hez kapcsolódóan, aminek jóvoltából egy óriási utazást tehetünk a Jewel Island, avagy a Drágakő-sziget néven ismert helyszínen.

A korábban még soha nem látott környéken túl ráadásul néhány kulcsfontosságú karakter is bemutatkozik most, így Isaac, a warden mellett, akik ádáz harcokat vívnak a Pro-Navy csapatával.Ha érdekel mindez a gyakorlatban is, ne habozz sokáig az alábbi trailer megcsodálásával. A One Piece: World Seeker várhatóan jövőre jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

