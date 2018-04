A Sony a marketing szempontjából minden játékát igyekszik csúcsra járatni, miközben szinte soha nem feledkeznek meg a humorról sem, így élő példa erre az alábbi videó, melyen a God of War-t figurázták ki egy kicsikét.

A felvételen egy fiktív meetingbe nyerhetünk bepillantást, aminek részeként az egyik munkatárs egy új és egyben őrült ötlettel robog be a többiekhez, hogy bemutassa a Dog of War reklámot, amibenIgen, Kratost és a kisfiát is aprócska dögök személyesítik meg, ami egyszerre lett vicces és aranyos is, de szavak helyett inkább gyorsan mutatjuk, hogy miről van szó.

Nézd nagyban ezt a videót!