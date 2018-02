A D.I.C.E. Awards-on is az új Zelda vitte el az Év Játéka díjat, de a Cuphead is tarolt

Az éjszakai órákban lezajlott a játékipar egyik legjelentősebb díjátadójaként emlegetett DICE Awards, melyet idén már huszonegyedik alkalommal hozott tető alá az Academy of Interactive Arts & Sciences csapata.

Ahogyan az várható volt, a kérdéses díjátadón a The Legend of Zelda: Breath of the Wild lenyűgözte a zsűrit, ezáltal elhozta többek között az Év Játéka díjat, de, mely aprócska indie-ként a legjobb animációért és zenéért egyaránt díjazásra került.Több elismerést zsebelt be mindemellett a Horizon Zero Dawn - például a sztoriért -, de a PUBG is kapott két díjat - az év legjobb akciójátékának választották -, sőt a Lone Echo nevét is kétszer láthatjuk a listát. Nézzük meg azonban az alábbiakban tételesen a 21. D.I.C.E. Awards nyerteseit:Outstanding Achievement in Animation - CupheadOutstanding Achievement in Art Direction - CupheadOutstanding Achievement in Character - Hellblade: Senua's Sacrifice - SenuaOutstanding Achievement in Original Music Composition - CupheadOutstanding Achievement in Sound Design - Super Mario OdysseyOutstanding Achievement in Story - Horizon Zero DawnOutstanding Technical Achievement - Horizon Zero DawnAction Game of the Year - Playerunknown's BattlegroundsAdventure Game of the Year - The Legend of Zelda: Breath of the Wild Family Game of the Year - SnipperclipsFighting Game of the Year - Injustice 2Racing Game of the Year - Mario Kart 8 DeluxeRole-Playing Game of the Year - NieR: AutomataSports Game of the Year - FIFA 18Strategy/Simulation Game of the Year - Mario + Rabbids Kingdom BattleImmersive Reality Technical Achievement - Lone Echo/Echo ArenaImmersive Reality Game of the Year - Lone Echo/Echo ArenaD.I.C.E. Sprite Award - SnipperclipsHandheld Game of the Year - Metroid: Samus ReturnsMobile Game of the Year - Fire Emblem HeroesOutstanding Achievement in Online Gameplay - Playerunknown's BattlegroundsOutstanding Achievement in Game Design - The Legend of Zelda: Breath of the Wild Outstanding Achievement in Game Direction - The Legend of Zelda: Breath of the Wild Game of the Year - The Legend of Zelda: Breath of the Wild Lifetime Achievement Award: Genyo Takeda