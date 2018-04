A Diablo-sorozat Deckard Cainja lesz a Heroes of the Storm következő új hőse

A Blizzard a PAX expó részeként hivatalosan is lerántotta a leplet a Heroes of the Storm következő új hőséről, így megtudtuk, hogy a még mindig népszerű MOBA a Diablo-sorozat nagy öregjével bővülhet hamarosan.

A tervek szerint ugyanis nemsokára már Deckard Cain oldalán is csatába indulhatunk a játékban, aki, de azért akkor sem esik kétségbe, ha támadnia kell.Ezt pedig a kérdéses hőst bemutató videó részeként a Blizzard már prezentálja is nekünk, így ha hirtelen nem mondana neked semmit Deckard Cain neve, vagy csak szimplán megnéznéd, miként fest a Heroes of the Storm ban, az alábbi videó kötelező darab.

