A Diablo III Malthael-je is csatlakozik a Heroes of the Storm-hoz

Kis túlzással olyan gyorsan kapja az újabb karaktereket a Heroes of the Storm, avagy a Blizzard egyre népszerűbb MOBA-játéka, mint a Barátok közt a friss epizódokat, hiszen kiderült, hogy hamarosan ismét egy új hős oldalán indulhatunk csatába.

A Blizzard ugyanis bejelentette, hogy a Heroes of the Storm soron következő hőse nem lesz más, mint, akit a csapat egy közelharci orgyilkosként írt le a rajongók számára.Sajnos a kérdéses hősről egyelőre mozgóképet még nem tudunk mutatni nektek, mint ahogyan azt sem ismerjük, hogy mikor csatlakozhat a Heroes of the Storm felhozatalához, de reményeink szerint hamarosan.