Szombaton lesz kereken 20 esztendeje annak, hogy megjelent a Diablo, aminek örömére a Blizzard úgy határozott, hogy több -jelenleg aktív - játékával is megünnepli ezt a jeles eseményt.

Ennek örömére a Diablo III egy speciális eseményt kap The Darkening of Tristram címmel - részeként-, de természetesen a Blizzard többi alkotása sem marad majd ki a buliból.Ennek megfelelően a Starcraft II-ben egy kép, a Hearthstone-ba egy újabb ellenfél, a Heroes of the Storm-ba egy újabb pálya, az Overwatch-ba a Diablo-hoz kapcsolódó spray-k érkeznek, míg a World of Warcraft-ban a játék egyes démonjai jelennek meg Azeroth földjén.