A Devolver Digital is tart konferenciát a jövő héten

Ahogyan azt már nyilván minden gamer tudja, jövő héten érkezik a Summer Game Fest, csak úgy zúdulni fog ránk a rengeteg konferencia, ezzel együtt nagyon sok új hír is lesz a játékipar szinte minden szereplőjétől, szóval igazán nem fogunk unatkozni.

Most egy újabb szereplő erősítette meg, hogy részt vesz a rendezvényen, a népszerű független kiadó, a Devolver Digital ugyanis szerepet vállal a jövő heti műsordömpingben, így ők is saját műsorral készülnek.A Devolver konferenciái általában meglehetősen szokatlanok, és őrültek az átlag gaming rendezvényekhez képest, így mindenképpen üdítő, és érdekes eseményre számíthatnak a kiadó szimpatizánsai. A június 10-én, éjfélre tervezett műsorról még nem lehet sokat tudni - miket fogunk például látni, miről rántják le a leplet -, de talán egy új Suda 51 fejlesztette játékot el tudnánk viselni, vagy éppen egy új Shadow Warriorral kapcsolatos bejelentést is, melynek legutóbbi epizódjáról a tesztet itt találhatjátok.

