A Devil May Cry Dantéjával egészül ki a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Bár nyugati debütálás még nem kapcsolható a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster hez, azonban máris itt van egy olyan információ, ami nyomán azonnal kapnánk elő a pénztárcánkat, lévén a Devil May Cry Dantéja csatlakozik a szoftverbe.

A Maniax Pack névre hallgató fizetős DLC-nk keresztül csatlakozik kedvenc démonvadászunk az alkotásba, ami nagyjából 3 ezer forintnak megfelelő összegbe fog kerülni. Október 29-én érkezik meg a letölthető kiegészítő, aminek keretén belül a játékosok az új játék indításánál beizzíthatják a DLC-t, ezáltal pedig Dantét is kiválaszthatják.Jelenleg úgy tudjuk, hogy maga a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster 2021 tavaszán száguldozik be hozzánk, ám a kérdéses kiegészítőről még nem tudjuk, hogy mikor jön. Már ha egyáltalán hozzánk is jön, persze.