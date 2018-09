A Devil May Cry 5-ből sem maradnak ki a mikrotranzakciók

Bár első olvasatra hátborzogatónak hathat a tény, miszerint a Devil May Cry 5 tartalmazni fog mikrotranzakciókat, melyek által könnyebben és gyorsabban tudjuk karaktereinket fejleszteni, szerencsére nem annyira vészes a helyzet, mint az tűnik.

Természetesen ellenfeleink legyűrésével most is különféle "orb"-okhoz juthatunk, melyekből majd Nero-t, Dante-t és V-t tudjuk tápolni, azonban, ha valaki inkább az egyszerűbb megoldást választaná, annak lehetősége van valódi pénzzel fejleszteni a karaktereket.Hideaki Itsuno rendező elmondása alapján, tehát semmit nem kell majd kötelezően megvásárolnunk, játékbeli valutával is kioldhatunk mindent. Nem az első lesz ez a franchise-ban, hogy mikrotranzakciókat implementálnak, ugyanez megtalálható volt már a Devil May Cry 4 Special Editionben is, és ott sem volt zavaró ennek jelenléte.