A Destiny 2-ben már a következő Bungie-játékra utalgatnak?

A Bungie következő játékának easter eggje már a világban lehet, pontosabban a Destiny 2 univerzumát alkotó világok egyikében - ez a pletyka Christopher Barrett-től származik, aki a hétvégén egy pimasz tweetnek köszönhetően kavarta fel a Destiny közösségét.

Yes — Christopher Barrett (@cgbarrett) April 17, 2022

Christopher, aki ezt az infót kedvenc videojátékos easter egg-jeiről szóló posztjában tweetelte, egy rajongónak válaszolt, aki azt kérdezte, hogy a Destiny 2 -ben is helyet kapott-e egy easter egg, amely a Bungie-nál készülő játékra utal,, amit évekkel ezelőtt elrejtettek.Ez, ahogy azt el tudjátok képzelni, meredeken felerősítette a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is lehet ez az easter egg, ha egyáltalán létezik. A probléma az ilyen titkokkal az, hogy hihetetlenül nehéz rájönni, hogy megtaláltad, még akkor is, ha ott áll előtted. Ez azonban nem akadályozta meg a közösséget, akik máris elkezdték összerakni a nyomokat, függetlenül attól, hogy milyen apróak.