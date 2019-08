A dedikált szerverek sem maradnak ki a Call of Duty: Modern Warfare-ból

Újabb nagyszerű híreket közölt az Infinity Ward és az Activision a Call of Duty: Modern Warfare -ra várakozó rajongóknak, különösen azoknak, akik szeretik a minőségi többjátékos élményeket.

Kiderült ugyanis, hogy a készítők ismét gondoskodnak majd dedikált szerverekről, így aki emiatt aggódott, most már ne tegye, hiszen a Call of Duty: Modern Warfare sem mellőzi ezt a szolgáltatást, ami, sokkal inkább az lenne, ha a készítők ezek elvételéről beszéltek volna. Call of Duty: Modern Warfare a megjelenés tekintetében egyébiránt továbbra is változatlan időponttal rendelkezik, tehát október 25-én számíthatunk a megjelenésre PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt.