A Deathloop rendezője lett az Arkane Lyon új vezetője

Dinga Bakaba, az Arkane Lyon kritikusok által is elismert Deathloop direktora lett a stúdió új vezetője, miután Romuald Capron a múlt hónapban távozott - Capron ugyebár október elején jelentette be, hogy 16 évnyi cégnél töltött munka után távozik az Arkane Lyontól.

Akkor azt mondta, hogy szükségét érezte, hogy valami újat próbáljon ki, és egy kicsit több időt szeretne magára és a családjára szánni.Az Arkane Lyon Capron távozását követően Dinga Bakaba rendező és társalkotó igazgató akkoriban, Sébastien Mitton társalkotó és művészeti igazgató, Hugues Tardif technikai igazgató és Morgan Barbe executive producer kezében maradt, de a cég most a VGC Deathloop s-director-has-been-appointed-as-the-new-head-of-arkane-lyon/' target='_blank' rel='nofollow'>beszámolója szerintBakaba 2010 óta dolgozik az Arkane Studiosnál, ahol az eredeti Dishonored tervezőjeként és producereként, valamint a Dishonored 2 és a folytatás, a Death of the Outsider vezető tervezőjeként dolgozott.