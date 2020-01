A Death Stranding kapta a legtöbb jelölést a GDC Awards 2020 díjátadóra

Már biztos, hogy komoly díjesőben lesz része Hideo Kojima újdonságának a GDC Awards 2020 alkalmából, lévén a díjátadóhoz felállították a jelöltek listáját, és a Death Stranding a legtöbb kategóriában megtalálható.

Persze ez még messze nem jelent semmit sem, hiszen nagyon, hiszen ezt a két címet szintén több kategóriában állították versenybe, sőt az Untitled Goose Game és a Sekiro: Shadows Die Twice számára egyaránt három jelölésre futotta.A GDC Awards 2020-ra várhatóan márciusban kerül majd sor, ha pedig megtekintenéd, hogy miféle játékok is lettek jelölve az egyes kategóriákban, az alábbiakban lehetőséged nyílik megtekinteni a teljes listát.BEST AUDIO Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Untitled Goose Game (House House/Panic)Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)BEST DEBUTZA/UM (Disco Elysium)Mobius Digital (Outer Wilds)William Chyr Studios (Manifold Garden)Foam Sword Games (Knights and Bikes)Chance Agency (Neo Cab)BEST DESIGNBaba Is You (Hempuli)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive) Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision Publishing, FromSoftware)Untitled Goose Game (House House/Panic)INNOVATION AWARDUntitled Goose Game (House House/Panic)Disco Elysium (ZA/UM)Baba Is You (Hempuli) Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)BEST MOBILE GAMESayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)What the Golf? (Triband Productions/The Label Limited)Grindstone (Capybara Games)Sky: Children of the Light (thatgamecompany)Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)BEST NARRATIVEDisco Elysium (ZA/UM)Control (Remedy Entertainment/505 Games) Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)The Outer Worlds (Obsidian Entertainment/Private Division)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)BEST TECHNOLOGY Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)Apex Legends (Respawn Entertainment/Electronic Arts)Noita (Nolla Games)BEST VISUAL ARTControl (Remedy Entertainment/505 Games) Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive)Disco Elysium (ZA/UM)BEST VR/AR GAMEVader Immortal (ILMxLAB/Disney)Blood & Truth (SCEE Studio London/Sony Interactive Entertainment)Asgard?s Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios)Boneworks (Stress Level Zero)Pistol Whip (Cloudhead Games)GAME OF THE YEAR Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)Control (Remedy Entertainment/505 Games)Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision)Untitled Goose Game (House House/Panic)Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive)