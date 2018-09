A Death Stranding is megmutatkozik a TGS 2018-on

A Kojima Productions bejelentette, hogy szeptember 23-án a tokiói rendezvényen is képviselteti magát a stúdió a Death Stranding gel, ráadásul nem is akárhogyan, lévén színpadi programként lesz jelen Kojima legújabb agymenése.

Néhány szinkronszínész is elkíséri a mestert az eseményre, bár nem érkezett ennek kapcsán hivatalos megerősítés, ha tippelnünk kéne, Norman Reedus egészen biztosan ott lesz, amilyen szoros barátságot kötött a két művész az utóbbi években, meglepődnénk, ha pont ő nem lenne ott egy ilyen volumenű rendezvényen., most már csak az a kérdés, hogy ismételten mutatnak nekünk egy olyan előzetest, ami még jobban összekavarja a közönséget, vagy esetleg konkrétumok is derülnek ki a gameplayről, a megjelenési dátum leleplezését pedig már csak félve merjük remélni.