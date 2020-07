A Dead Space élményét hozza el a No Man's Sky-ba a legújabb frissítés

Ha már új Dead Space-játékot nem kapunk, akkor majd a Hello Games elintézi számunkra, hogy megkapjuk a dózisunkat, lévén bejelentették és ki is adták a Desolation frissítést a No Man's Sky-hoz, mely pontosan Isaac Clarke kalandját hivatott reprodukálni.

Procedurálisan generált, elhagyatott hajókat járhatunk be a frissítés berkein belül, melyeken mindenféle technológiát, valamint idegen életformákat találhatunk, így kapva némi horrorérzetet az egyébként felfedezésre épülő No Man's Sky-ba.Minden hajón kapunk egy egyedi sztorit is a történtekhez kapcsolódóan, amit a kapitány naplójából tudunk meg, viszont ezenfelül is megannyi jutalom vár ránk a felfedezésekért - hajófejlesztések is, többek között. Másfelől a hajók testre szabhatósága is masszív frissítésen esik át, lévén a színezések, a további raktérbővítések, valamint az átláthatóbb inventory menedzsment is fel fog bukkanni.Másfelől pedig, így az idegen, ellenséges létformákkal való találkozások sokkal izgalmasabbak lesznek, mint eddig. A fényeffekteken fejlesztenek, így jobbfajta horrorélményt fogunk kapni a hangulatos bevilágításoknak köszönhetően, és végül, de nem utolsó sorban: teleport-állomást építhetünk a hajónkra, hogy könnyedén tudjunk gyorsutazni ide-oda.És hogy mikor fog ez megjelenni? Már elérhető minden platformon a Desolation update, totál ingyen!

