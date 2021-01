A Cyberpunk 2077 új frissítése magával hozott egy bugot, ami hazavágja az egész játékot

A CD Projekt Red ismételten ráfutott arra a bizonyos vesszőre, ugyanis a legfrissebb hírek szerint a játék aktuális update -je magával hozott egy vadonatúj bugot, ami konkrétan hazavágja a komplett játékállásunkat.

A Down on the Street misszió kapcsán volt eddig egy olyan hiba, miszerint Takemura nem hívja fel a játékost, viszont ez most már javítva lett. Igen ám, ehelyett viszont felütötte a fejét egy másik orbitális baki : Takemura felhív minket, csak éppenséggel egy szót sem szól a mobilba.Sőt mi több, sokan arról számolnak be, hogy a játékállás visszatöltése sem oldja meg a problémát, ergo. Várjuk tűkön ülve az update-et, ami ezt helyrehozza, illetve azt a hibát is, amit majd az a patch magával hoz...