A Cyberpunk 2077 roadmapjénél kevesebb megmosolyogtatóbb dolgot fogsz ma látni

A CD Projekt Red látszólag igyekszik tenni érdekében, hogy a finoman szólva is problémás körülmények között megjelent Cyberpunk 2077 -et valamilyen formában helyes irányba tereljék, de a most közzétett roadmapjük sem éppen arról a fene nagy elköteleződésről árulkodik.

Az egy dolog, hogy feltettek egy videót a lengyelek azzal a címmel, hogy "elköteleződésünk a minőség mellett", de még publikálták is, hogy mire számíthatnak a játékosok 2022-ig bezárólag a Cyberpunk 2077 -hez kapcsolódóan. Ebben feltüntették az 1.1-es és 1.2-es patchet, valamint az ingyenes DLC-ket és az ingyenes next-gen update-et - magyarán csupa olyan dolgot, amiről eddig is tudtunk.Sőt, a CD Projekt Red még a már megjelent három hotfixet is képes volt beilleszteni a roadmapbe, hogy ne legyen olyan soványka, de hogy konkrét dátumokat nem kaptunk semmihez, az is biztos. Ez persze alapvetően nem gond, tekintve hogy a siettetésnek már egyszer meglett a böjtje, de felmerül a kérdés: miért van szükség rá hogy egy olyan roadmappel hozakodjanak elő, ami az égegyadta világon semmi hasznos és új információt nem árul el?

Nézd nagyban ezt a videót!