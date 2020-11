A Cyberpunk 2077 miatt halasztják az Everspace 2 debütálását

Kevés nagyobb kutya van most a terepen, mint a Cyberpunk 2077, éppen ezért abszolút érthető, hogy más stúdiók igyekeznek elkerülni a játékaikkal a lengyelek gigantikus RPG-jét, és inkább halasztanak, csak hogy ne egy időablakban adják ki a produktumukat.

Az Everspace 2 eredetileg most decemberben jelent volna meg, ám miután a CD Projekt Red halasztotta a Cyberpunk 2077-et december 10-ére, így úgy döntöttek , hogy. Ugyanígy járt el egyébként a Grinding Gear Games is, akik a Path of Exile 3.13-as frissítését / expanzióját tette át jövő év elejére.Ami különösen szimpatikus az egészben, hogy a stúdiók kicsit sem rejtik véka alá, hogy a Cyberpunk 2077 miatt pakolják át a megjelenési dátumot, ugyanis tudják jól, hogy mindenféle sajtóorgánum csak és kizárólag azzal fog foglalkozni, ha a boltok polcaira kerül, ezzel totálisan megsemmisítve minden mást.