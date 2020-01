A csúszás miatt 2021-nél előbb ne is számítsunk a Cyberpunk 2077 többjátékos módjára

Kifejezetten szomorú híreket kaptunk tegnap a Cyberpunk 2077 megjelenése kapcsán, lévén a CD Projekt RED bejelentette, hogy az év egyik, ha nem a legjobban várt szerepjátékának premierjét szeptemberre tolták el.

Bár ez önmagában is szomorú hír, azonban sokan bele sem gondoltak abba, hogy ezzel minden más is csúszik, így például a korábban az év végére ígért többjátékos mód szintén tovább tolódhat, mely az alapjáték szeptemberi megjelenési dátuma miattErre a tolódásra Michal Nowakowski, a CD Projekt RED egyik munkatársa hívta fel a figyelmünket, aki hozzátette még, hogy dacára a jégre tételnek, a Cyberpunk 2077 -tel még mindig a kurrens generációs konzolokra szeretnének koncentrálni, ami persze nem azt jelenti, hogy később ne jelenhetne meg a játék az újabb platformokra is.