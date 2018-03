A csodálatos grafikáról szól a legújabb Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom videó

A Bandai Namco egy újabb fejlesztői naplóval lepte meg a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ra várakozó rajongókat, aminek középpontjába az alkotás csodálatos megjelenése került.

Merthogy a Level-5 munkatársai megint nagyon odatették magukat ezen a téren, hiszen olyan élmények várnak ránk a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ban,, a készítők jóvoltából pedig már most alaposabban is szemügyre vehetjük a kapcsolódó fényeket, árnyékokat, effekteket és egyebeket.Mindebben Nobuyuki Yanai, a játék megjelenéséért felelős művészeti igazgató lesz a segítségünkre három teljes percen át. A Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom érkezését még mindig március 23-án várjuk PC-re és PS4-re egyaránt.

