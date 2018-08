A csodálatos Dreaming City-t prezentálja a legújabb Destiny 2: Forsaken trailer

Tovább robog a hype-vonat a Destiny 2: Forsaken kiegészítővel, mely talán végre tényleg beindíthatja egy kicsit a Bungie alkotásának szekerét, elég csak vetnünk egy pillantást az alábbi felvételre, mely a Dreaming City-t prezentálja előttünk.

Aki esetleg most hall először az álmok városáról, annak röviden annyit kell tudnia róla, hogy egy olyan környék lesz, ami dugig van földönkívüli misztériumokkal, melyek számunkra tengernyi, és, merthogy a város ezen a téren igyekszik bővíteni a játékot, ezáltal rengeteg fejtörő, PvE aktivitás és legyőzésre váró ellenfél vár majd itt ránk.Az ígéretek szerint a Dreaming City heti szinten ad majd hozzá dinamikus tartalmakat az alapokhoz, vagyis ha végeztünk is a kampánnyal, itt garantáltan rengeteg elfoglaltság várhat ránk. Hogy valóban így lesz-e, azt legkorábban szeptember 4-én tudhatjuk majd meg, lévén akkor érkezik a Destiny 2: Forsaken PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

