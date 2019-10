A csendes-óceáni hadszíntérre evezünk a Battlefield V új fejezetével

Tegnap már kaptunk egy nyúlfarknyi teasert a Battlefield V következő fejezetét illetően, amivel egyenesen a csendes-óceáni hadszíntérre fogunk evezni, most pedig meg is kaptuk a teljes értékű trailert az újdonságokhoz.

Október 31-étől két vadonatúj pályával gazdagodik a kínálat, nevezetesen az Iwo Jima és Pacific Storm névre hallgató hadszínterekkel, illetve, bár utóbbi csak decemberben lesz játszható - természetesen mindez ingyen és bérmentve.Friss fegyverekkel is gyarapodik a kínálat, egészen pontosan az M1 Garanddal, a Type 99 Arisakával és az M1919A6 géppuskával, de a csatatéren találni fogunk lángszórót és katanákat is. Ha ez még mindig nem lenne elég, akkor jó hír, hogy az M4 Sherman tank felett is átvehetjük az irányítást, ha egy ízes zúzásra fájna a fogunk.

