Egy páratlanul látványos trailert mutatott be a Ubisoft csapata a For Honor kapcsán, amely a manapság egyre népszerűbb 360 fokos videók sorát erősíti, ezáltal szabad kameramozgással élvezhetjük benne a látványos pillanatokat.

Látványból pedig bőséggel lesz a mintegy másfél perces felvételen, hiszen éppen egy brutális csata kellős közepébe csöppenhetünk bele, ahol, miközben körülöttünk mindenki az életéért harcol.Ha eddig szándékosan távol tartottad magadat a február 14-én érkező For Honor -tól, de most már nagyon kíváncsi vagy rá, hogy miként is festenek benne a csaták, az alábbi felvételt eszedbe se jusson kihagyni.