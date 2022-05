A Crystal Dynamics és az Eidos Montreal is több prémium játékon dolgozik a háttérben

Nem töri meg a Crystal Dynamics és az Eidos Montreal lendületét az Embraced Group felvásárlása - tudtuk meg a svéd óriás vezérigazgatójának, Lars Wingefors-nak a befektetők felé intézett nyilatkozataiból, aki alaposan megnyugtatta a játékosokat.

Ők ugyanis bár új tulajdonosai a két legendás fejlesztőcsapatnak, valójában azonban hatalmas kreatív szabadságot biztosítanak mindkettő számára, így kiderült, hogy több tripla-A kategóriás prémium játék is készülődik a stúdiók falai között, melyek közöttAzt természetesen Wingefors is elismerte, hogy lesz most néhány év, amíg az átállás tart, vagyis a csapatok nem lesznek olyan aktívak, mint korábban, de később rengeteg nagyszerű játékot készítenek majd ezek a stúdiók, csak várjuk ki a végét.