A Crash mintájára a Spyro the Dragon-trilógiát is újra kiadná az Activision?

Izgalmas pletykákat hozott a Kotaku magazin, akik az Activison-höz közeli forrásokra hivatkozva arról írtak, hogy a Crash Bandicoot N Sane Trilogy sikerén felbuzdulva hamarosan egy újabb legendás sorozatot hoznak vissza ilyen formában a színtérre.

Ez pedig nem lesz más, mint a zseniális Spyro the Dragon, melyet egy hármas csomagban kaphatnánk meg, méghozzá teljesen mai megjelenéssel, animációkkal és újradolgozott mentési rendszerrel, a Vicarious Visions fejlesztésében, akik a Crash Bandicoot N.Sane Trilogy-t is megalkották korábban.A Kotaku úgy tudja, hogy a Spyro-trilógia, és míg bejelentését márciusban tervezi a kiadó, megjelenésére is sor kerülhet idén, valamikor a harmadik negyedévben, a Kotaku szerint szeptemberben, hiszen akkor ünnepli 20 éves évfordulóját a sorozat.