Ismét sikerült idő előtt kiszivárognia, hogy milyen címeket kaphatnak majd a PS Plus előfizetői júliusban a pénzükért cserébe, a francia Dealabs ugyanis belsős forrásokra hivatkozva konkrét adatokat közölt.

Ebből kiderült, hogy a következő hónapban aPS4-es és PS5-ös változata lehet az előfizetők legfőbb attrakciója, de aPS4-es verziója szintén a kínálat részét képezi majd.Ez azonban még nem minden, az előfizetők állítólag hozzájuthatnak még egy harmadik címhez is, egészen pontosan az-hoz, ami a Friday the 13th: The Game mögött is álló csapat kooperatív lövöldéjeként igyekszik majd meghódítani az embereket.