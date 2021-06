A Counter-Strike: Global Offensive innentől korlátozza az ingyenes játékosok élményét

A Valve megint csak kihúzta a gyufát a Counter-Strike: Global Offensive játékosainál, ugyanis bevezették azt a korlátozást, ami azokat a felhasználókat gátolja , akik nem vették meg a Prime tagságot.

Miután ingyenessé tették anno a szoftvert, bevezették a Prime tagságot is, mellyel az volt a cél, hogy ez a csoport elkerülhesse a csalókat. Igen ám, de most behozták azt is, hogy akinek nincs Prime tagsága,Éppen ezért behozták a rangsorolatlan módot, ahol ezen játékosok játszhatnak, ha nem szeretnék "elrontani" a Prime-osok élményét. A döntés oka a Valve szerint, hogy az ingyenes felhasználók rontják a Prime tagsággal rendelkezők játékát - bár azt nem konkretizálták, hogy milyen formában.