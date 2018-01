A Cooler Master brutális kinézettel frissíti a MasterCase termékcsaládot

A látványos és egyben moduláris számítógépházak kedvelőinek nagy örömére a Cooler Master a CES 2018 alkalmából bemutatta legújabb termékcsaládját, mely a MasterCase továbbfejlesztett változataként a MasterCase MC név alatt kerülhet a boltokba.

A MasterCase MC tovább forradalmasítja a FreeForm moduláris rendszert, aminek részeként a ház kinézete és funkcionalitása is magasabb szintre lép, ezáltal, a moduláris keret például lehetőséget nyújt partíciós tálca és M-Port beépítésére vagy áthelyezésére - akár RGB-s verzióban is -, miközben mindegyik modell sötétített és edzett üveg oldallapokkal érkezik.A letisztultabb kinézet mellett ráadásul a CoolerMaster a termékcsalád minden egyes tagjának csökkenteni tudta az árát is, így a 2018 elején érkező eszközök közül a legolcsóbb az MasterCase MC500-as lesz, melyet már 29 900 forintért beszerezhetünk, a legmagasabb árkategóriát pedig a MasterCase MC500Mt képviseli 66 890 forintos árcédulával.