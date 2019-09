Többen is panaszkodtak egyes platformok tulajdonosai, hogy a Control egész egyszerűen nem fut annyira stabilan, mint kéne, éppen ezért a Remedy eszközölt egy frissítést, mely ezt hivatott orvosolni.

Egyelőre a patch csak PS4-re robogott be, később viszont jön Xbox One-ra és PC-re is. Elviekben a framerate-et sikerült kellő módon optimalizálni, így, bár többnyire a PS4 és Xbox One X tulajok esetében nemigen tűnt fel ez a fajta probléma.A frissítések komplett listáját a kapcsolódó blogposztban olvashatjátok, az egyéb platformokra pedig vélhetően nem kell túl sokat várni, talán pár nap, és már meg is érkezik mindenhova a tapasz.