A Control következő kiegészítőjében még Alan Wake is visszatér

A tegnap este lezajlott State of Play részeként a Remedy bemutatta a Control soron következő nagy kiegészítőjét, mely nemes egyszerűséggel csak AWE név alatt érkezik, a csapat rajongói pedig egy egészen speciális dolog miatt várhatják.

Amint ugyanis a bővítmény aktuális kedvcsinálójából megtudjuk - az utolsó pillanatok hozzák a nagy leleplezést - az AWE egy különleges crossover expanzió lesz, aminek részeként még Alan Wake is visszatérhet közénk, hogy kalandozzon egy nagyot a Control őrült világában.Egyelőre nem tudni még, hogy Wake miként fonódik bele Jesse Faden sztorijába, de mivel a Remedy történetírói sokszor brillíroztak már, ezért bizonyára most is valami érdekes magyarázatot kapunk erre. Ha érdekel, a Control : AWE bővítmény

Nézd nagyban ezt a videót!