A Control fejlesztői szerint a Sony felkészültebb volt a next-genre, mint a Microsoft

A Control mögött álló Remedy egyik fejlesztője, Thomas Puha megosztotta véleményét az újgenerációs konzolokkal kapcsolatban, miszerint a Sony némileg felkészültebb volt a next-gen követelményekhez kapcsolódóan, mint a Microsoft.

Puha szerint a PS5 korai eszközkészlete egy picit felkészültebb volt, mint a redmondi zöldeké, ezáltal ők könnyebben tudták például a Controlt is működésre bírni a platformon, mint Xbox Series S / X-en. Ettől függetlenül leszögezte, hogy mindkét felületre jó játékokat gyártani, és hozzátette, hogyEmellett véleményezte az Xbox Series S-t is emberünk, miszerint az erre való fejlesztés egy kicsit visszafogja az alkotókat, de itt is elhintette, hogy ez már megszokott az előző generációból, amikor is van gyengébb és erősebb változat a masinériákból.